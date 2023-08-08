Ubisoft ищет разработчиков для новой игры серии Far Cry ©

Хотя пока не поступало официальных обновлений от Ubisoft, похоже, что Far Cry 7 и мультиплеер Far Cry в настоящее время находятся в стадии разработки в студиях компании. Объявление о вакансии подтверждает, что в определенно что-то готовится.

Ubisoft Toronto недавно опубликовала новую вакансию, в которой говорится, что компания ищет новых сотрудников. Кандидаты, заинтересованные в объединении усилий с компанией Ива Гийемо, займутся неуказанным «проектом, связанным с Far Cry». В частности, компания ищем технического директора (художник), ведущего художника по персонажам, ведущего дизайнера уровней, ведущего художника по визуальным эффектам, художника по визуальным эффектам и UX-дизайнера. Ubisoft Toronto — это подразделение компании, которое в первую очередь занималось Far Cry 6.

По сообщениям достоверного инсайдера Тома Хендерсона, Ubisoft создаст не только Far Cry 7, но и многопользовательский спин-офф, который, по всей видимости, должен выйти на рынок к 2025 году, предположительно на ПК и PlayStation 5 и Xbox Series. Однако на данный момент определенной информации нет, и нам обязательно придется ждать следующих анонсов от Ubisoft.