Ubisoft признала, что долгие циклы разработки вредят играм - на фоне многолетнего ожидания Far Cry 7

Ubisoft фактически признала проблему затянувшейся разработки игр. В своём новом годовом финансовом отчёте компания заявила, что не только поспешный, но и слишком поздний релиз способен негативно сказаться на коммерческом успехе проекта.

По мнению издателя, если игра выходит спустя слишком много времени, когда интерес аудитории ослабевает, а рыночные стандарты успевают измениться, это может помешать её успешному запуску. Кроме того, чрезмерно долгий цикл разработки способен нанести ущерб репутации франшизы и привести к оттоку игроков к конкурентам.

Хотя Ubisoft не упоминает конкретные проекты, подобные заявления выглядят особенно показательными на фоне ожидания Far Cry 7, о которой поклонники серии говорят уже почти пять лет. Не менее неопределённой остаётся судьба новой Ghost Recon, а Beyond Good and Evil 2, впервые анонсированная ещё в 2008 году, до сих пор не получила даже ориентировочной даты выхода.

Ранее креативный директор Beyond Good and Evil 2 Фаузи Месмар заверял, что команда сосредоточена на создании качественной игры, однако сроки её релиза по-прежнему неизвестны.

На фоне масштабной реструктуризации, увольнений и закрытия нескольких студий признание Ubisoft выглядит как редкий случай публичной самокритики. Компания прямо указывает, что чрезмерные задержки могут оказаться столь же опасными для успеха игры, как и её преждевременный выпуск.