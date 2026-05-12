Утечка загадочного аудио намекает на скорый анонс Far Cry 7 - часы начинают свой отсчет

Похоже, официальный анонс следующей номерной части франшизы Far Cry наконец-то приближается. Ubisoft продолжает хранить молчание, но индустриальные источники и авторитетные датамайнеры вновь берут дело в свои руки, подогревая интерес сообщества к проекту. На этот раз интернет-аудитория смогла впервые услышать гнетущие звуки будущего шутера.

Инсайдер под ником @AgaiinTx поделился на своей странице аудиозаписью, которая позиционируется как первый официальный аудио-тизер Far Cry 7. На первый взгляд запись не раскрывает ничего сверхъестественного: на ней не звучат обрывки реплик главных злодеев или диалогов главных героев, однако ключевым аудиовизуальным эффектом там выступает напряженное и бесперебойное тиканье часов, медленно отмеряющих ритм времени.

Эта утечка идеально накладывается на предыдущие самые громкие слухи по проекту, озвученные крупными игровыми журналистами более года назад. Согласно тем самым докладам, седьмая игра сделает огромную ставку на новую и нетипичную для франшизы временную механику — на полное спасение семьи главного героя, которых будут держать в разных точках и ликвидировать постепенно, геймерам в условиях большого острова дадут весьма жесткое ограничение по времени.

Обсуждая утечку звуков, пользователи стали активно обсуждать возможного злодея в новой части. Одни с энтузиазмом пророчат эту роль актеру Киллиану Мерфи, в то время как более осторожные игроки разочарованно указывают, что приглашение звезды может оказаться такой же пиар-пылью, как и безнадежная потеря огромного таланта Джанкарло Эспозито на роль антагониста Кастильо в недавней 6-й части. А вот сможет ли геймплей развлечь так же хорошо как колоритные недруги в кои-то веки в серии мы сможем судить ближе к зиме — так как тот же автор утечки намекает, что долгожданное маркетинговое вскрытие игры перед журналистами Ubisoft наметила ориентировочно на самый "зиму" этого 2026 года.