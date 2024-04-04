Вакансии в канадских студиях Ubisoft указывают на работу над таинственным проектом

Три года спустя после последнего выпуска игры Far Cry, компания Ubisoft планирует вернуть франшизу на первый план. В недавних объявлениях о вакансиях на сайте Ubisoft упоминается о поиске сотрудников для их канадских студий в Торонто, Монреале и Шербруке для работы над проектом под названием "Far Cry Project".

Вакансии включают в себя разнообразные позиции, такие как ассистент продюсера, руководитель группы игрового дизайна, руководитель группы художников и руководитель группы программирования. Из структуры этих позиций можно предположить, что потенциальная новая игра Far Cry находится на стадии предварительной разработки, поскольку эти должности традиционно отвечают за основные направления игры, выбираемые на ранних этапах разработки.

Канадские студии Ubisoft, которые нанимают персонал для этого проекта, являются важным знаком, поскольку они ответственны за разработку франшизы Far Cry еще со времен Far Cry 2. Они создали игры в жанре FPS с открытым миром, действие которых разворачивается на тропических архипелагах и островах.