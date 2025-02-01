Far Cry: New Dawn получила поддержку 60 FPS на Xbox Series и PS5

Компания Ubisoft сообщила, что Far Cry: New Dawn, постапокалиптическая игра 2019 года, получила обновление 60 FPS на платформах Xbox Series X|S и PlayStation 5. Поклонники франшизы поспешили указать на то, насколько «случайным» является обновление, а некоторые подчеркнули, что другие игры Ubisoft остро нуждаются в подобном внимании со стороны разработчика.
В социальных сетях Ubisoft объявила, что «это было не то, как (они) планировали» раскрыть обновление. Им пришлось отключить «FPS Boost» на консолях Xbox, чтобы внедрить изменение, и предполагая, что игроки заметят это, они были вынуждены сделать объявление заранее.
Недавно было подтверждено, что 4 февраля Far Cry: New Dawn появится в сервисе подписки Game Pass, что может объяснить повышение производительности.
Действие игры происходит после Far Cry 5, где игрок оказывается в бункере, когда по всему миру разгорается ядерная война. После падения бомб возникает нечто невероятное — мир, захваченный природой, бродячие банды бандитов и поселения выживших, пытающихся выжить.
Лучше бы добавили во все новые части FC сглаживание DLAA. Глаза текут от этого ТАА 😭
С удовольствием прошёл бы все части начиная с 4-й
эта часть как дополнение к 5!!!!
Так и есть
Это не фар край а пародия на него кому он сдался сейчас
Радужный конец света, 🏳️🌈
Для Фара закончилась на 3-ей части, и то без второй
чо с *балом, приставочники?:) На компе это сразу было.
Дуремар, кому нужны ФПСы и графоний выбирают ПК а не консоли)
Последние потуги юбиков?