Far Cry: New Dawn получила поддержку 60 FPS на Xbox Series и PS5

Компания Ubisoft сообщила, что Far Cry: New Dawn, постапокалиптическая игра 2019 года, получила обновление 60 FPS на платформах Xbox Series X|S и PlayStation 5. Поклонники франшизы поспешили указать на то, насколько «случайным» является обновление, а некоторые подчеркнули, что другие игры Ubisoft остро нуждаются в подобном внимании со стороны разработчика.

В социальных сетях Ubisoft объявила, что «это было не то, как (они) планировали» раскрыть обновление. Им пришлось отключить «FPS Boost» на консолях Xbox, чтобы внедрить изменение, и предполагая, что игроки заметят это, они были вынуждены сделать объявление заранее.

Недавно было подтверждено, что 4 февраля Far Cry: New Dawn появится в сервисе подписки Game Pass, что может объяснить повышение производительности.

Действие игры происходит после Far Cry 5, где игрок оказывается в бункере, когда по всему миру разгорается ядерная война. После падения бомб возникает нечто невероятное — мир, захваченный природой, бродячие банды бандитов и поселения выживших, пытающихся выжить.