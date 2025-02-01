ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Far Cry: New Dawn 15.02.2019
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Постапокалипсис, Кооператив
6.8 1 351 оценка

Far Cry: New Dawn получила поддержку 60 FPS на Xbox Series и PS5

monk70
Новости

Компания Ubisoft сообщила, что Far Cry: New Dawn, постапокалиптическая игра 2019 года, получила обновление 60 FPS на платформах Xbox Series X|S и PlayStation 5. Поклонники франшизы поспешили указать на то, насколько «случайным» является обновление, а некоторые подчеркнули, что другие игры Ubisoft остро нуждаются в подобном внимании со стороны разработчика.

В социальных сетях Ubisoft объявила, что «это было не то, как (они) планировали» раскрыть обновление. Им пришлось отключить «FPS Boost» на консолях Xbox, чтобы внедрить изменение, и предполагая, что игроки заметят это, они были вынуждены сделать объявление заранее.

Недавно было подтверждено, что 4 февраля Far Cry: New Dawn появится в сервисе подписки Game Pass, что может объяснить повышение производительности.

Действие игры происходит после Far Cry 5, где игрок оказывается в бункере, когда по всему миру разгорается ядерная война. После падения бомб возникает нечто невероятное — мир, захваченный природой, бродячие банды бандитов и поселения выживших, пытающихся выжить.

2
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
QuaggyArnold

Лучше бы добавили во все новые части FC сглаживание DLAA. Глаза текут от этого ТАА 😭
С удовольствием прошёл бы все части начиная с 4-й

4
Руслан Меркулов 2

эта часть как дополнение к 5!!!!

3
K0t Felix

Так и есть

0
Punisher1

Это не фар край а пародия на него кому он сдался сейчас

2
ka27

Радужный конец света, 🏳️‍🌈

1
K0t Felix

Для Фара закончилась на 3-ей части, и то без второй

-2
BewitchingBaron
игра 2019

чо с *балом, приставочники?:) На компе это сразу было.

-1
Шмоня Натанзон

Дуремар, кому нужны ФПСы и графоний выбирают ПК а не консоли)

-2
TheNikolay00

Последние потуги юбиков?

-3