Распродажа серии Far Cry стартовала в Steam - Far Cry: Primal получила новую максимальную скидку в размере 85%

Как стало известно, в Steam началась распродажа серии Far Cry от компании Ubisoft, в ходе которой игры серии получили крупные скидки.
Far Cry: Primal - спин-офф серии, действие которого разворачивается за 10 тысяч лет до нашей эры, доступна со скидкой 85% - это максимальная скидка за всё время. До этого максимальная скидка на игру составляла 80%.
Распродажа продлится до 10 августа включительно.
Стоит отметить что "некоторые игры серии" получили скидку. Нет в распродаже 4-ой части, New Dawn и 6-й части
"Потому что настолько высококачественные игры и так стоят слишком дёшево". © Ubisoft
Игры без защиты, я купил.