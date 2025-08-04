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Far Cry: Primal 23.02.2016
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Открытый мир
7.9 2 719 оценок

Распродажа серии Far Cry стартовала в Steam - Far Cry: Primal получила новую максимальную скидку в размере 85%

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, в Steam началась распродажа серии Far Cry от компании Ubisoft, в ходе которой игры серии получили крупные скидки.

Far Cry: Primal - спин-офф серии, действие которого разворачивается за 10 тысяч лет до нашей эры, доступна со скидкой 85% - это максимальная скидка за всё время. До этого максимальная скидка на игру составляла 80%.

Распродажа продлится до 10 августа включительно.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
gameplaynostalgia

Стоит отметить что "некоторые игры серии" получили скидку. Нет в распродаже 4-ой части, New Dawn и 6-й части

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NieRne

"Потому что настолько высококачественные игры и так стоят слишком дёшево". © Ubisoft

BloomingVysor

Игры без защиты, я купил.

2