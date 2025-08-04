Распродажа серии Far Cry стартовала в Steam - Far Cry: Primal получила новую максимальную скидку в размере 85%

Как стало известно, в Steam началась распродажа серии Far Cry от компании Ubisoft, в ходе которой игры серии получили крупные скидки.

Far Cry: Primal - спин-офф серии, действие которого разворачивается за 10 тысяч лет до нашей эры, доступна со скидкой 85% - это максимальная скидка за всё время. До этого максимальная скидка на игру составляла 80%.

Распродажа продлится до 10 августа включительно.