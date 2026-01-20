Теперь все в сборе - Far Cry: Primal получит патч на 60 к/с для современных консолей вместе с Far Cry 3 и Blood Dragon

В прошедших выходных появилась информацию о том, что Ubisoft начала тизерить обновления для своих старых экшен-игр Far Cry 3 Classic Edition, Far Cry: Blood Dragon и Far Cry: Primal, которые обеспечат поддержку 60 кадров в секунду для текущих консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Теперь у нас есть вся информация: все три игры получат вышеупомянутое обновление завтра, 21 января. В предыдущие дни Ubisoft уже анонсировала обновление для Far Cry 3 и Blood Dragon, а сегодня настала Far Cry: Primal.
Лучшая игра франшизы. Кто не согласен, тот австралопитек.
Худшая игра франшизы. Кто не согласен, тот должен быть согласен.
Согласен, годная игра, больше всех зашла после 3 части)
Дело говоришь :)
кстати, под лекции и проходил её тогда
Пхахахаахх 60 фпс с просадками до 30 фпс как всегда было
Одна из самых недооценённых игр серии каста