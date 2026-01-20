ЧАТ ИГРЫ
Far Cry: Primal 23.02.2016
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Открытый мир
7.9 2 806 оценок

Теперь все в сборе - Far Cry: Primal получит патч на 60 к/с для современных консолей вместе с Far Cry 3 и Blood Dragon

monk70 monk70

В прошедших выходных появилась информацию о том, что Ubisoft начала тизерить обновления для своих старых экшен-игр Far Cry 3 Classic Edition, Far Cry: Blood Dragon и Far Cry: Primal, которые обеспечат поддержку 60 кадров в секунду для текущих консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Теперь у нас есть вся информация: все три игры получат вышеупомянутое обновление завтра, 21 января. В предыдущие дни Ubisoft уже анонсировала обновление для Far Cry 3 и Blood Dragon, а сегодня настала Far Cry: Primal.

Anti-Obama

Лучшая игра франшизы. Кто не согласен, тот австралопитек.

10
agula98

Худшая игра франшизы. Кто не согласен, тот должен быть согласен.

5
zSpartacuSz

Согласен, годная игра, больше всех зашла после 3 части)

4
ka27

Дело говоришь :)

кстати, под лекции и проходил её тогда

3
Fatcannabis

Пхахахаахх 60 фпс с просадками до 30 фпс как всегда было

4
CrucialOrsonius

Одна из самых недооценённых игр серии каста