Теперь все в сборе - Far Cry: Primal получит патч на 60 к/с для современных консолей вместе с Far Cry 3 и Blood Dragon

В прошедших выходных появилась информацию о том, что Ubisoft начала тизерить обновления для своих старых экшен-игр Far Cry 3 Classic Edition, Far Cry: Blood Dragon и Far Cry: Primal, которые обеспечат поддержку 60 кадров в секунду для текущих консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Теперь у нас есть вся информация: все три игры получат вышеупомянутое обновление завтра, 21 января. В предыдущие дни Ubisoft уже анонсировала обновление для Far Cry 3 и Blood Dragon, а сегодня настала Far Cry: Primal.