Far Far West стала хитом Steam - кооперативный шутер про робо-ковбоев продался тиражом в 1 млн копий за месяц

Far Far West продолжает стремительно набирать популярность в Steam. Студия Evil Raptor сообщила, что продажи игры превысили миллион копий менее чем за месяц после выхода в раннем доступе 28 апреля. Ещё более впечатляюще выглядит то, что первые 500 тысяч копий проект преодолел всего за шесть дней.

Сами разработчики назвали этот результат «достижением всей жизни» и признались, что успех буквально оставил команду без слов. Для небольшой студии это действительно выглядит как редкая история внезапного прорыва — особенно на фоне переполненного рынка кооперативных шутеров, где новым IP всё сложнее цеплять аудиторию.

Far Far West отправляет игроков в мрачный и одновременно абсурдный мир, где робо-ковбои сражаются против оккультных существ. Именно эта смесь безумного вестерна, кооперативного хаоса и лёгкой самоиронии, похоже, и стала главным магнитом для аудитории. Игроки массово сравнивают проект с Helldivers 2, Left 4 Dead и Deep Rock Galactic — и для инди-команды это, пожалуй, лучший возможный комплимент.

Пиковый онлайн игры в Steam превысил 47 тысяч человек, а сейчас стабильно держится на уровне 19–22 тысяч игроков ежедневно. Ещё важнее то, что у Far Far West уже почти 29 тысяч отзывов, из которых 96% — положительные. Для раннего доступа это особенно сильный показатель, потому что игроки обычно крайне жёстко реагируют на технические проблемы и нехватку контента.

Похоже, Evil Raptor сумела попасть в ту редкую формулу, где простая идея, весёлый кооператив и харизматичный стиль оказываются важнее гигантских бюджетов. И на фоне многих дорогих, но быстро забывающихся сервисных игр такой успех выглядит особенно показательным.