Far Far West успешно ворвался в ранний доступ - инди-шутер продался тиражом 250 тысяч копий за два дня

Far Far West — новый проект французской студии Evil Raptor — неожиданно стал одним из главных инди-хитов 2026 года. Игра, сочетающая атмосферу Дикого Запада с фантастикой и кооперативным экшеном, разошлась тиражом 250 тысяч копий всего за 48 часов и получила около 97% положительных отзывов в Steam.

По духу проект напоминает смесь Red Dead Redemption, Helldivers 2 и Deep Rock Galactic, но при этом не выглядит вторичной. Игроки берут на себя роль отряда роботов-ковбоев, выполняющих опасные задания — от зачистки шахт со скелетами до охоты на гигантские цели вроде поездов-призраков. При этом игра раскрывается именно в кооперативе, где до четырёх человек могут выживать в условиях постоянного хаоса.

Главная «фишка» — система способностей, которая неожиданно напоминает мультиплеер Mass Effect 3. Комбинации стихий и оружия создают эффект цепных реакций, превращая каждую стычку в зрелищный эксперимент. Это добавляет глубины, которой часто не хватает кооперативным шутерам.

Успех Far Far West выглядит закономерным: игра попала в тренд на «системный» кооператив, где важны не только рефлексы, но и тактика. Второе место в чартах Steam, уступив лишь Counter-Strike 2, — серьёзный сигнал.

Пока это ранний доступ, и впереди у проекта много испытаний. Но старт показывает: иногда инди-игры не просто догоняют AAA, а задают им темп.