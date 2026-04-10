Far Far West выходит в ранний доступ 28 апреля - кооперативный хаос на Диком Западе с магией и роботами

Издатель Fireshine Games и студия Evil Raptor объявили, что кооперативный шутер Far Far West выйдет в раннем доступе на ПК через Steam уже 28 апреля.

Проект предлагает отправиться на безумный Дикий Запад, где ковбои-роботы сражаются не только с бандитами, но и с монстрами, скелетами и сверхъестественными угрозами. Игрокам предстоит выполнять миссии, собирать награды и выживать в условиях постоянно нарастающего хаоса.

Far Far West поддерживает кооператив до четырёх игроков, где ключом к успеху становится командная работа. Участники могут комбинировать огнестрельное оружие и заклинания, создавая гибридные боевые стили — от магических атак до точных выстрелов из револьверов.

Разработчики обещают разнообразные задания, сражения с боссами и опасные локации, включая проклятые шахты и пустыни с аномалиями. В городе игроки смогут улучшать экипировку, покупать новые способности и настраивать внешний вид своих героев.

Far Far West делает ставку на динамичный кооператив, хаотичные сражения и необычное сочетание магии и вестерна, предлагая игрокам выживать вместе в максимально странной версии Дикого Запада.