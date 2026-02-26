Роботы-ковбои и магия: демо Far Far West стало хитом фестиваля Steam "Играм быть"

Кооперативный шутер Far Far West от небольшой студии Evil Raptor громко заявил о себе на фестивале Steam Next Fest. Демо-версия получила рейтинг «Чрезвычайно положительный» и быстро привлекла внимание игроков.

В Far Far West пользователи берут под контроль отряд роботов-ковбоев, владеющих магией. Из хаба в виде городка на Диком Западе команда отправляется на процедурно генерируемые миссии, буквально десантируясь с летающего поезда. Задания варьируются от активации артиллерии до запуска ядерной ракеты по гигантскому призрачному некроманту.

Геймплей сочетает стрельбу из револьверов и винтовок с применением заклинаний на перезарядке, создавая динамику, за которую игру уже сравнивают с Deep Rock Galactic и Helldivers 2. Несмотря на шероховатости баланса и ироничный юмор с отсылками к поп-культуре, демо произвело сильное впечатление. Полная версия выйдет в Steam уже в этом году.