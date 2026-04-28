Вестерн-шутер с роботами и магией Far Far West вышел в раннем доступе

Компания Evil Raptor сегодня выпустила Far Far West в ранний доступ: это новый шутер от первого лица с особым сеттингом, сочетающим вестерн с роботами и магией. В центре сюжета — роботизированные охотники за головами, которые одеваются и ведут себя как ковбои из вестернов, но выглядят они явно немного иначе.

В Far Far West мы участвуем в различных контрактах по поиску самых желанных наград, собирая команду и отправляясь на разные миссии, генерируемые процедурной системой, которая может значительно разнообразить игровой процесс.

Боевая система использует большое количество различного оружия и специальных способностей, сочетая типичную динамику огнестрельного оружия с иногда существенными изменениями в его стандартном функционировании.

Действия для четырёх игроков требуют достаточно скоординированной кооперативной игры и создания сбалансированных команд для решения различных ситуаций, а миссии требуют исследования новых локаций, достижения цели и попытки вернуться живым.