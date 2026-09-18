Faraday Blues анонсирована для консолей и ПК - научно-фантастическая история предложит 64 варианта финала

Издатель Serenity Forge анонсировал Faraday Blues — необычное сочетание научно-фантастической визуальной новеллы и стратегической карточной игры. Проект выйдет в 2027 году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam и Microsoft Store.

В центре истории окажется девушка, которая отправляется на поиски родителей, даже не подозревающих о её существовании. Сюжет развернётся сразу в трёх взаимосвязанных временных линиях, а решения игрока будут распространяться на события будущего и постепенно менять саму реальность.

Ключевой механикой Faraday Blues станет карточная система. Исследуя квартиру, игроки смогут находить карты персонажей и использовать их на игровом поле, чтобы сбрасывать ход событий и переживать знакомые эпизоды с новых точек зрения. Персонажей можно будет направлять к двум противоположным состояниям — Энтропии и Порядку, изменять их Репутацию и влиять на поступки в последующих временных линиях.

Дополнительные возможности дадут карты воспоминаний. Их можно прикреплять к персонажам, чтобы менять будущие решения, однако использование таких эффектов ограничено системой восстановления. Игрокам придётся выбирать, когда потратить доступные возможности на небольшое взаимодействие, а когда сохранить их для ключевого события.

История семьи Фарадей охватит три эпохи — 205X, 20XX и ещё один временной период, каждый из которых получит собственный визуальный стиль и подачу сюжета. При этом последствия ранних решений будут переноситься между эпохами и менять дальнейшее развитие событий.

Всего разработчики обещают 64 варианта финала. Выполняя определённые условия, игроки смогут открыть скрытую четвёртую временную линию, узнать больше о мотивах загадочного триллионера и окончательно изменить устройство мира.

Faraday Blues выйдет в 2027 году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.