Faraway вышла: падающая звезда создаёт созвездия ради выживания

Издатель Annapurna Interactive и независимый разработчик Стеф Тирион выпустили Faraway — минималистичную аркадную головоломку о падающей звезде, которая пытается продлить своё существование. Автор проекта самостоятельно занимался дизайном, программированием и музыкой. Ранее Тирион получил известность благодаря культовой игре Eliss.

Игрокам предстоит управлять звездой, соединять небесные тела и создавать созвездия, собирая энергию для продолжения путешествия. Каждое прохождение генерирует новую вселенную в реальном времени, а сложность постепенно возрастает вместе с мастерством игрока. Рискованные комбинации позволяют получать дополнительные очки и энергию.

Помимо бесконечного аркадного режима, Faraway включает 16 вручную созданных головоломок. Визуальные эффекты формируются в реальном времени, а интерактивная музыка дополняет происходящее. Игра рассчитана как на короткие забеги, так и на длительное освоение механик.

Faraway вышла 5 ноября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и PC через Steam и Epic Games Store.