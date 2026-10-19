Названа дата релиза Faraway аркадной головоломки про падающую звезду

Что, если единственный способ продлить собственную жизнь — рисовать звёздами узоры на бескрайнем ночном небе? Faraway предлагает необычную концепцию аркадной головоломки, в которой игрок управляет падающей звездой, пытающейся не погаснуть среди бесконечного космоса. Разработчик-одиночка Стеф Тирион, создатель культовой игры Eliss, объявил дату выхода проекта на PlayStation 5: релиз состоится 5 ноября 2026 года. В тот же день игра появится на Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 и ПК.

Основная задача проста лишь на первый взгляд: нужно соединять звёзды, прокладывая между ними светящиеся линии и создавая собственные созвездия. Так падающая звезда поглощает энергию, продлевает своё существование и набирает очки. Чем дальше продвигается игрок, тем быстрее развивается действие и тем сложнее становится удержаться на плаву в постоянно меняющейся вселенной.

Каждый забег генерируется заново в реальном времени, причём окружение реагирует на успехи и стиль игры. Минималистичная графика, динамические визуальные эффекты и интерактивная музыка объединяются в единое аудиовизуальное приключение. При этом Faraway рассчитана как на короткие игровые сессии, так и на длительное освоение механик ради рекордов. Помимо бесконечного режима, предусмотрены 16 вручную созданных головоломок, которые помогут отточить мастерство и освоить продвинутые приёмы.

Проект создавался Стефом Тирионом в одиночку на протяжении более десяти лет: он самостоятельно занимался дизайном, программированием, визуальными эффектами и музыкой. Издателем выступает Annapurna Interactive.