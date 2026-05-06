Состоялся выход мультиплеерного ролевого экшена Farever в раннем доступе Steam

Студия Shiro Games выпустила свой новый многопользовательский ролевой экшен Farever в раннем доступе на площадке Steam. Игра уже доступна для покупки пользователям платформы.

Проект предлагает игрокам исследовать открытый фэнтезийный мир под названием Сиагарта. Пользователи могут отправиться в приключение соло или группами от 1 до 4 человек. На старте геймерам доступно 4 уникальных класса и 6 ремесленных профессий. Боевая система построена на комбинировании классовых навыков и способностей выбранного оружия. Также в игре присутствуют механики создания предметов экипировки и подземелья с боссами.

До 20 мая игру можно приобрести со скидкой 10 процентов за 720 рублей. Базовая стоимость составляет 800 рублей. Стоит отметить отсутствие поддержки русского языка в любом виде. В день релиза пиковый онлайн составил 2138 человек. Начальные отзывы пользователей оказались смешанными. Главной причиной недовольства игроков стали серьезные технические проблемы. Пользователи массово жалуются на плохую оптимизацию, падение частоты кадров и нестабильную работу серверов, что приводит к регулярным отключениям.

Разработчики планируют продержать игру в раннем доступе около 1 года. За это время студия намерена добавить новые регионы, подземелья, противников и мировые активности. Также создатели обещают увеличить максимальный уровень развития персонажа и внедрить полноценную систему гильдий. По мере расширения контента цена на финальную версию может возрасти.