Farlight 8 21.06.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, Королевская битва
6.9 41 оценка

Farlight 84 теперь не работает на Linux, SteamOS / Steam Deck

Extor Menoger Extor Menoger

Недавнее масштабное обновление для Farlight 84, добавившее в игру вид от первого лица, привело к проблемам с запуском на системах Linux и портативных устройствах Steam Deck. Пользователи сообщают, что после успешного входа в меню игра вылетает в течение нескольких минут после начала матча.

На данный момент неясно, связана ли проблема с работой античита или с необходимостью доработки слоя совместимости Proton со стороны Valve. Соответствующая тема о неполадке уже создана на странице Proton в GitHub.

Служба поддержки игры в Discord отвечает пользователям, что игра не поддерживает запуск под Linux, и рекомендует использовать Windows. Официальный ответ от разработчиков пока не поступал. В связи с этим, на специализированных ресурсах, отслеживающих совместимость игр с античитами, Farlight 84 теперь числится как неработающая на Linux до выяснения всех обстоятельств.

Tralay

И всем по....

Человек-Анекдот

Настолько по... что зашёл и сказал всем насколько тебе по...

Egik81

Unreal Engine 4 снова сжет на красном железе. Впрочем эмуляция всегда остаётся эмуляцией как ты её не называй.