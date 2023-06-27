Станьте мастером сельского хозяйства в Farm Manager World, которая скоро появится в Steam ©

Откройте для себя захватывающий мир Farm Manager World и отправляйтесь в захватывающее сельскохозяйственное приключение. Эта последняя часть серии Farm Manager предлагает игрокам возможность управлять собственной фермой в оживленных местах по всему миру. Благодаря множеству функций и игровой механике эта игра обеспечивает реалистичный и увлекательный опыт ведения сельского хозяйства.

В Farm Manager World вы будете выращивать экзотические культуры из разных регионов мира. Начните свое фермерское путешествие по всему миру. Каждое растение в игре имеет определенные требования к почве, поэтому исследование почвы и внесение соответствующих удобрений имеют решающее значение для улучшения качества почвы, уровня pH и уровня азота. Внедрение стратегий севооборота также будет способствовать повышению урожайности.

Помимо урожая, у вас будет возможность выращивать животных и ухаживать за ними. Покупайте молодых животных, кормите их, лечите, когда это необходимо, и используйте их ресурсы или продавайте их для получения прибыли. Эффективное управление домашним скотом имеет важное значение для успешной фермы.

Стратегическое проектирование фермы является ключом к максимальной эффективности. Разблокируйте передовые сельскохозяйственные инструменты и оптимизируйте схему фермы, чтобы оптимизировать операции. Важно обращать внимание на срок годности собранного урожая и эффективно управлять логистикой и хранением. Доступна новая система логистики и хранения, которая поможет вам контролировать поток товаров и упростить управление продажами.

Машины и люди являются жизненно важными активами для успеха вашей фермы. Нанимайте квалифицированных рабочих и назначайте их на соответствующие задачи в зависимости от их опыта. Приобретайте необходимые машины и следите за их техническим состоянием и наличием топлива, чтобы гарантировать надежную работу во время сбора урожая.

От выпечки и ферментации до заморозки, маринования и консервирования — в вашем распоряжении будет множество вариантов приготовления пищи. Выращивание органических продуктов связано со своими проблемами, такими как болезни и вредители, но при правильном управлении оно также может быть очень прибыльным.