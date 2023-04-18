Красочная и минималистичная игра-головоломка Farm Slider вышла на консолях ©

Нидерландский издатель и разработчик инди-игр 2Awesome Studio сообщил, что красочная и минималистичная игра-головоломка «Farm Slider» стала доступна для консолей PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch по всему миру в цифровых магазинах.

С веселыми, но сложными головоломками, установленными в минималистичной среде, вдохновленной фермой, Farm Slider - идеальная игра-головоломка для всех возрастов. В игре множество уровней с изображениями разных фермерских городков, но есть проблема: все они не на своем месте. Переставляйте картинки, пока они не совпадут с оригиналом, чтобы пройти уровень.