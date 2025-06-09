Роботы на грядках: Farmatic - автоматизированное фермерство с элементами RPG выйдет в 2026 году

Студия Frozen Way представила Farmatic — амбициозную кооперативную симуляторную игру с элементами RPG и автоматизации, которая выйдет в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam. Этот проект обещает объединить традиционное фермерство, научную фантастику и дух приключений в одном необычном мире.

В Farmatic вы возьмёте на себя управление фермой будущего, где работа с землёй сочетается с высокими технологиями. Автоматизируйте посевы, уход за животными и сбор урожая с помощью продвинутых роботов и модернизируемых фермерских центров. Но на этом механика не заканчивается — исследование шахт, добыча ресурсов, создание машин и сражения с мутировавшими существами добавляют в игру глубокий ролевой элемент.

Ваш путь начнётся с небольшой фермы, но благодаря оптимизации производственных цепочек, выращиванию мутировавших растений и использованию таинственного материала ремидиума, вы сможете превратить её в высокотехнологичный агрокомплекс. Ремидиум — радиоактивное вещество с большим потенциалом — откроет путь к созданию новых технологий и уникальных культур.

Мир Farmatic также наполнен жизнью. Вы сможете помогать жителям деревни, выполнять квесты и становиться частью их повседневности. Общение, сюжетные задания и разнообразные персонажи сделают игровой процесс насыщенным и увлекательным.

А самое главное — Farmatic поддерживает полноценную кооперативную игру до четырёх человек с кроссплатформенной синхронизацией. Объединяйтесь с друзьями, стройте, сражайтесь, развивайтесь и создайте самую невероятную ферму в истории — вместе.