Студия UMEO Studios представила новый трейлер Farmer's Dynasty 2, в котором объявила дату выхода версии 1.0. Полноценный релиз симулятора фермерской жизни с ролевыми элементами состоится 10 января 2027 года.

В Farmer's Dynasty 2 игрокам предстоит взять на себя управление собственным хозяйством, заниматься сельским хозяйством, разводить животных и ухаживать за домашним скотом. Однако главной целью станет не просто развитие прибыльной фермы, а создание семейной династии, которая сможет процветать на протяжении нескольких поколений.

Проект объединяет традиционные механики фермерских симуляторов с элементами ролевой игры, уделяя особое внимание семейной жизни и будущему хозяйства. Новый трейлер предлагает взглянуть на игровой процесс и повседневные занятия, которые ждут будущих фермеров.