Фермерский симулятор с открытым миром Farmer's Dynasty 2 получит демоверсию во время Steam Next Fest в июне

Независимый польский разработчик Umeo Studios в партнерстве с издателем игр Toplitz Productions объявили, что Farmer’s Dynasty 2, фермерский симулятор с открытым миром, представит игровую демо-версию во время Steam Next Fest в июне.
Farmers Dynasty 2 переносит геймеров на природу и дает возможность познакомиться с миром сельского хозяйства, строя, обрабатывая и погружаясь в суть сельской жизни, используя традиционное и современное сельскохозяйственное оборудование и транспортные средства. Можно использовать разнообразную как старую, так и современную технику: от маломощных тракторов до монстров мощностью 400 л.с. Игроки могут выбрать более проверенное и проверенное традиционное оборудование для обновления и использования или использовать более современные и мощные машины, чтобы облегчить рабочую нагрузку.
Когда игра Farmer’s Dynasty 2 выйдет на ПК, она перенесет игроков в прекрасно детализированный симулятор фермерства в открытом мире, дополненный захватывающей основной кампанией и набором увлекательных побочных квестов. Знакомая поклонникам фермерского жанра игра Farmer’s Dynasty 2 не только предлагает ностальгическое воспоминание о сельскохозяйственных традициях, но и предлагает свежий взгляд на любимый фермерский опыт.
Игровая демо-версия будет доступна во время Steam Fest с 10 по 17 июня.