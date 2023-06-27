Анонсировано премиум-издание и расширение Farming Simulator 22 ©

В грядущей Farming Simulator 22:Premium Edition издатель и разработчик GIANTS Software предлагает виртуальным фермерам больше разнообразия и возможностей, чем когда-либо прежде. Новый контент будет представлен на сцене FarmCon в этом году, но уже был выпущен трейлер, чтобы произвести первое впечатление.

Премиум-издание включает в себя всемирно известный Farming Simulator 22, шесть карт, семь официальных пакетов контента и два расширения, так что как новые, так и вернувшиеся фермеры могут наслаждаться бесконечными действиями, в том числе с другими игроками и против них. Эта версия выйдет 14 ноября для ПК и консолей — как физически, так и в цифровом виде.

Премиум-расширение является частью премиум-издания, а также доступно отдельно. В этом дополнении представлена новая карта: Зелёнка — среда в Центральной Европе, идеально подходящая для выращивания овощей, тем более что морковь, пастернак и свекла теперь добавлены в список из 20 культур, в дополнение к новым фабрикам и производственным цепочкам. .

Кроме того, игра будет дополнена 35 транспортными средствами и инструментами, которые точно воспроизведены с большей детализацией, чем когда-либо прежде. Впервые также доступны машины от производителей Dewulf, Gorenc, Agrio и WIFO, в дополнение к новым машинам от BEDNAR, Fiat, GRIMME, Kverneland, SaMASZ и других.

Farming Simulator 22: Premium Edition выйдет 14 ноября для ПК, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One.