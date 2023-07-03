Для Farming Simulator 22 выйдет набор HORSCH AgroVation с 14 новыми машинами немецкого производителя ©

Компания GIANTS Software объявила о следующем пакете контента для Farming Simulator 22. Набор HORSCH AgroVation Pack, включающий новую карту и 14 машин немецкого производителя HORSCH. выйдет на ПК и консолях 25 июля.

Благодаря ферме HORSCH AgroVation, расположенной в Кнежмосте, Чешская Республика, игроков ждут точно воссозданной среды из реального мира. План фермы с небольшими и большими полями и различными складскими помещениями был оцифрован для Farming Simulator 22 и оснащен парком совершенно новых машин HORSCH, впервые представленных в игре.

Эффективная обработка почвы, предпосевная подготовка, посев и многое другое: пакет HORSCH AgroVation Pack включает в себя эффективные высокопроизводительные машины, такие как сеялка точного высева Maestro 24.50 SV и сеялка Avatar 12.25 D, прополочная машина Cura 24 ST или мульчер Cultro 12 TC, а также мотыга Transformer 12 VF.

Farming Simulator 22 доступен для ПК, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One.