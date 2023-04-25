Farming Simulator 22 22.11.2021
7.7 203 оценки

Farming Simulator 22 получил обновление 1.9.1 с новой техникой

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butcher69
Новости

Состоялся релиз обновление 1.9.1 для Farming Simulator 22, в котором появились шесть новых машин, связанные с современными технологиями ведения сельского хозяйства, а также были внесены разнообразные технические улучшения и изменения

Новые функции:

  • Massey Ferguson MF 6S
  • Massey Ferguson MF 7S
  • Massey Ferguson MF 2370 Ultra HD
  • Massey Ferguson MF RB 4160V Protec
  • Fendt Squadra 1290 N UD
  • Fendt Rotana 160 V Combi
  • PC/Mac: Добавлена поддержка вставки (Ctrl + V) для полей ввода текста/пароля

Изменения и улучшения:

  • Информационный HUD миксеровоза снова работает
  • Исправлены проблемы со складыванием хлопкоуборочных комбайнов
  • Исправлены проблемы с инструментами для транспортировки тюков
  • Тюки из миссий теперь можно хранить в "Хранилище тюков и поддонов"
  • Исправлено автоматическое отключение двигателя на John Deere CP690
  • Исправлена функциональность плугов для правильного удаления измельченной соломы с земли
  • Правильное отображение аппаратного профиля для графических процессоров Intel ARC
  • Обновлено до версии FSR 2.2
  • Обновлено до DLSS v 3.1 (исправлены ошибки и улучшена стабильность)
  • Исправления и улучшения скорости затенения экранного пространства
Трейлеры Обновления
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Cerafim1

Походу реально следующей fs25 будет. А трактора mf не очень, clas в разы лучше

-1