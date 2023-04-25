Farming Simulator 22 получил обновление 1.9.1 с новой техникой

Состоялся релиз обновление 1.9.1 для Farming Simulator 22, в котором появились шесть новых машин, связанные с современными технологиями ведения сельского хозяйства, а также были внесены разнообразные технические улучшения и изменения
Новые функции:
- Massey Ferguson MF 6S
- Massey Ferguson MF 7S
- Massey Ferguson MF 2370 Ultra HD
- Massey Ferguson MF RB 4160V Protec
- Fendt Squadra 1290 N UD
- Fendt Rotana 160 V Combi
- PC/Mac: Добавлена поддержка вставки (Ctrl + V) для полей ввода текста/пароля
Изменения и улучшения:
- Информационный HUD миксеровоза снова работает
- Исправлены проблемы со складыванием хлопкоуборочных комбайнов
- Исправлены проблемы с инструментами для транспортировки тюков
- Тюки из миссий теперь можно хранить в "Хранилище тюков и поддонов"
- Исправлено автоматическое отключение двигателя на John Deere CP690
- Исправлена функциональность плугов для правильного удаления измельченной соломы с земли
- Правильное отображение аппаратного профиля для графических процессоров Intel ARC
- Обновлено до версии FSR 2.2
- Обновлено до DLSS v 3.1 (исправлены ошибки и улучшена стабильность)
- Исправления и улучшения скорости затенения экранного пространства
Походу реально следующей fs25 будет. А трактора mf не очень, clas в разы лучше