Набор Hay & Forage Pack для Farming Simulator 22 добавит новые бренды и машины для работ с травой ©

Издатель и разработчик GIANTS Software объявил о наборе Hay & Forage Pack, который очень скоро появится в Farming Simulator 22. Он выйдет 13 июня для ПК и консолей.

17 совершенно новых специализированных транспортных средств и инструментов включены в набор Hay & Forage Pack. Кроме того, GIANTS Software приветствует три новых бренда в мире Farming Simulator: немецкий производитель косилок Brielmaier и австрийские производители REFORM и Reiter присоединяются к игре с подлинно оцифрованной техникой.

Всего в пакете представлено семь брендов, поскольку KRONE, PÖTTINGER, Rigitrac и Sepp Knüsel также расширяют парк техники. Каждая машина, реальная или виртуальная, предназначена для того, чтобы облегчить работу на ферме и сделать ее более увлекательной при работе на обширных пастбищах или труднопроходимых зеленых насаждениях среди холмистых ландшафтов.

С пакетом Hay & Forage Pack фанаты могут пользоваться целым рядом сельскохозяйственных машин: от специализированных тракторов, таких как REFORM MOUNTY 110V или Rigitrac SKH 60 с кабиной, компенсирующей уклон, до прицепов-подборщиков, таких как модульный REFORM PrimAlpin или PÖTTINGER JUMBO 8450 DB. Между скашиванием и разгрузкой на торговых точках новая упаковка охватывает все важные этапы производства сена и кормов.

Такие косилки, как KRONE Easy Cut F 320 Highland, оснащены функцией бокового смещения, а валкообразователи идеально адаптируются к грунту на труднопроходимой местности благодаря уникальному дизайну агрегатов Reiter RESPIRO.