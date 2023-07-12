В рамках Gamescom 2023 пройдет киберспортивный турнир по Farming Simulator 22 ©

Вероятно, эта новость кого-то удивит, ведь по симулятору Farming Simulator 22 планируется проведение киберспортивного турнира. Начнем с того, что разработчики из GIANTS Software подтвердили свое участие на выставке Gamescom 2023 в Кельне, в ходе которой планируется представление специального премиум издания. Вместе с тем посетители смогут стать свидетелями зрелищного турнира Farming Simulator League (FSL).

FSL пройдет в выходные дни в зале под номером 6 пройдет турнир в рамках второго этапа пятого сезона. Команды из трех человек будут соревноваться за рейтинговые очки и часть призового фонда в размере 200,000 евро. Компания GIANTS Software обещает увлекательное шоу и захватывающие сражения на этом киберспортивном турнире.

В этом же зале будут представлены и разнообразные развлечения для людей всех возрастов. На игровых станциях с Farming Simulator 22 посетители смогут опробовать Premium Edition, которая выйдет в ноябре, а также недавно выпущенный мобильный симулятор Farming Simulator 23. Кроме того, на сцене будет проведен челлендж Bale Stacking, где до игроки посоревнуются в складывании тюков сена.