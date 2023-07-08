Выращивание моркови и новые сельскохозяйственные машины в геймплее нового DLC для Farming Simulator 22 ©

Создатели Farming Simulator 22 представили геймплей из грядущего "польского" дополнения Premium Expansion. Мы можем узнать, как будет выглядеть выращивание моркови на практике, и увидеть новые сельскохозяйственные машины в действии.

Разработчики Farming Simulator 22 представили геймплей из DLC Premium Expansion, которое поступит в продажу 14 ноября. Польские игроки могут быть особенно довольны, так как в FS 22 будет добавлена Зеленка - регион, вдохновленный ландшафтом страны на реке Висла и Чехии.

Видеоматериал довольно обширный, так как длится более 12 минут. В ходе него разработчики из студии GIANTS Software представляют и объясняют все анонсированные новые функции, которые появятся в игре - например, функционирование новых машин или выращивание моркови. Разумеется, они говорят на немецком языке, но на YouTube есть возможность включить английские субтитры.

Напомним, что в этом DLC появятся три вида культур (морковь, пастернак и свекла), 35 специализированных машин - как "старых", так и новых марок, т.е. Dewulf, Gorenc, Agrio и WIFO (всего их будет 15) - которые помогут игрокам заботиться о своих полях, фабриках и производственных цепочках.

DLC Premium Expansion будет доступно отдельно, но также станет частью Premium Edition, состоящего из базовой версии игры и нескольких контент-паков - включая Platinum Expansion и еще одно пока не анонсированное расширение