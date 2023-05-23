Farming Simulator 23 стала доступна на Nintendo Switch и мобильных устройствах ©

Издатель и разработчик GIANTS Software сообщил о выходе новой сельскохозяйственной игры Farming Simulator 23 на Nintendo Switch и мобильных устройствах на iPhone, iPad и Android в App Store и Google Play соответственно. Новая часть предлагает виртуальным фермерам новые культуры, машины и карты, а также новые функции игрового процесса.

Сельское хозяйство, животноводство и лесоводство: более 100 подлинно оцифрованных машин от всемирно известных производителей, таких как Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Massey Ferguson, New Holland, Valtra и многих других, позволяют игрокам решать различные расслабляющие и полезные мероприятия. Семейный опыт расположен на двух новых картах, Amberstone и Neubrunn, которые меняют свой внешний вид в зависимости от времени года и приглашают на прогулку с множеством предметов коллекционирования.

В то время как виноград, оливки и сорго добавлены к выбору из 14 культур, новая игровая механика включает вспашку и прополку, чтобы расширить возможности ухода за полями, а также производственные цепочки. Последний приносит новый уровень сложности с возможностью производить ценные товары. Один из многих примеров: игроки могут делать муку из собранной пшеницы, которую можно использовать для выпечки хлеба или другой вкусной выпечки в пекарне.