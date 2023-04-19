Farming Simulator обзавелась собственным журналом, как в цифровом, так и в физическом формате ©

Издатель и разработчик GIANTS Software объявил о запуске официального журнала Farming Simulator. В некоторых регионах журнал доступен в местных киосках — цифровая версия доступна на веб-сайте Farming Simulator.

Всего на 52 страницах создатели всемирно известной серии игр сообщают информацию о новых выпусках, таких как недавно анонсированная Farming Simulator 23, и дают советы и рекомендации непосредственно от экспертов, разрабатывающих игру. Самое главное, что поклонники серии наслаждаются тщательно отобранными коллекциями лучших модов, созданных пользователями и протестированных разработчиками, доступных для загрузки в Farming Simulator 22.

Читатели узнают больше о влиятельных лицах Farming Simulator, а также о сотрудниках GIANTS Software в личных интервью и узнают об игровых периферийных устройствах, повышающих погружение, в технических обзорах. Репортажи с международных выступлений компании и лиги Farming Simulator также являются частью журнала. В каждом выпуске есть специальный подарок, включенный в первый выпуск: код загрузки классического трактора Porsche Diesel Junior 108 для Farming Simulator 22.

Доступно в 12 странах и на 6 языках.