Обновление #4 для Farming Simulator 23 добавляет новую бесплатную сельскохозяйственную технику

Официальное продолжение Farming Simulator 20 с множеством новых особенностей. Вас ожидает более 100 подлинных транспортных средств и инструментов от известных производителей, включая Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Massey Ferguson, New Holland, Valtra и многие другие.

Как обычно, вы можете выбрать свой способ занятия фермерством — будь то сельское хозяйство, животноводство или лесное хозяйство.