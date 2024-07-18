Обновление #4 для Farming Simulator 23 добавляет новую бесплатную сельскохозяйственную технику

Недавно анонсировав Farming Simulator 25, GIANTS Software расширяет последнюю мобильную часть семейной серии совершенно новым контентом: добавлены четыре новые машины, которые теперь доступны для Farming Simulator 23 на Nintendo Switch, iPhone, iPad и устройствах Android. Издатель и разработчик выпустили трейлер дополнений.
Обновление включает в себя разнообразный выбор сельскохозяйственного оборудования. Серия Case IH Steiger Quadtrac AFS Connect предоставляет фермерам мощный трактор. Для виноградников комбайн ERO Grapeliner Series 7000 и сверхтонкий трактор Antonio Carraro MACH 4R облегчают уход за посаженными виноградными лозами. Для эффективного внесения удобрений Vervaet Hydro Trike 5x5 добавляет в виртуальный дилерский центр самоходный процессор жидкого навоза (навозной жижи), включая Bomech Trac-Pack для внесения удобрений на поля.
Кто играет отпишитесь. Насколько техника соответствует реальным прототипам раз симулятор ?