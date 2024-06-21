Анонсирована Farming Simulator 25 с азиатским фермерством и улучшенным игровым процессом и технологиями

Издатель и разработчик GIANTS Software наводняет поля множеством новых игровых функций, визуальных улучшений, карт, машин и даже пресной воды для выращивания риса, что добавляет еще больше сельскохозяйственного разнообразия в серию. Farming Simulator 25 будет доступна 12 ноября для ПК, Mac, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Виртуальные фермеры могут управлять своей сельскохозяйственной империей в новом пышном восточноазиатском ландшафте, заполненном рисовыми полями, в североамериканской среде с большим количеством открытого пространства или в центральноевропейской локации с зелеными полями между прудами и реками.
Теперь они также могут строить свою ферму в одиночку или в многопользовательском режиме и выращивать два вида риса, шпинат и другие новые культуры, из более чем 20 сортов на выбор. Буйволы и другие животные теперь могут быть найдены в конюшнях, в то время как новые производственные цепочки и конструкции предоставляют больше возможностей для бизнеса. Скоро будут раскрыты новые функции и подробности.
Офигеть. Оказывается можно не доить из года в год одни и те же пару карт, а выпустить что-то новое. ВОУ
ролик прикольный ))) такое ощущение как будто тебе показывают что то нереально веселое , но на самом деле это что то на уровне финансовой презентации xDDD
дайте ссылку на Ютуб, не находит, а тут без впн плеер не пашет на дом инете даже
кто в это играет...
На самом деле много кто. А популярность fs22 среди ютюберов добавила ей популярности и среди обычных игроков // Кирилл Москаленко
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