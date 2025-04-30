Авторы Farming Simulator 25 поделилась свежими подробностями о будущем успешного фермерского симулятора

Студия Giants Software провела новую трансляцию State of the Farm и поделилась свежими подробностями о будущем Farming Simulator 25. Одним из ключевых направлений развития стала усовершенствованная система Precision Farming, знакомая игрокам по предыдущим частям серии.

Версия 3.0 этой системы станет доступна уже 8 мая 2025 года. Главное нововведение — поддержка технологии PWM для опрыскивающих машин, что сделает агротехнический процесс еще более реалистичным. Разработчики также показали расширенную демонстрацию новых возможностей — она начинается с 43-й минуты записи стрима.

Игра доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.