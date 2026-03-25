Дикие кабаны и новая техника: Farming Simulator 25 получила DLC Vredo Pack

Farming Simulator 25 обзавелась новым платным дополнением — Vredo Pack, которое уже доступно для покупки. Разработчики из Giants Software предлагают игрокам сосредоточиться на повышении урожайности и освоении более эффективных методов работы на ферме.

Главной особенностью DLC стал акцент на подсеве культур, что позволяет улучшить состояние полей и увеличить сбор урожая. Однако вместе с новыми возможностями появилась и угроза — дикие кабаны, способные нанести серьёзный ущерб хозяйству.

В состав Vredo Pack вошли 12 единиц современной сельскохозяйственной техники, которые помогут автоматизировать процессы и повысить эффективность фермы. Дополнение расширяет геймплей и добавляет новые вызовы для игроков.