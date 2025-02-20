Для Farming Simulator 25 вышло первое контентное обновление с новой техникой и улучшениями производительности

После успешного релиза Farming Simulator 25 в ноябре разработчики из GIANTS Software продолжают расширять игру. Уже продано более трех миллионов копий, и, несмотря на это, команда не останавливается на достигнутом. Вышло бесплатное контентное обновление, добавляющее новые машины и улучшения в игровую технику.

В обновлении представлено новое сельскохозяйственное оборудование, включая трактора CLAAS ARION и John Deere 6R, а также фронтальные погрузчики от этих брендов. Помимо этого, добавлен захват для тюков Albutt f155A, что значительно расширяет возможности игроков в управлении техникой. Все эти новинки доступны для использования в игре совершенно бесплатно.

Кроме того, вместе с обновлением вышел патч версии 1.6, который включает оптимизации производительности, улучшения качества жизни и геймплея. В игре также появились новые модули для сбора урожая и обработки поля.

Farming Simulator 25 доступна для PC, Mac, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.