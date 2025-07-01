Farming Simulator 25 отправляет нас на рыбалку в Шотландию с дополнением Highlands Fishing

Любителям фермерской жизни пора сменить трактор на лодку — Farming Simulator 25 расширяет горизонты с новым дополнением Highlands Fishing, которое представят в трейлере уже сегодня, 1 июля, в 19:00. А релиз самого DLC запланирован на 4 ноября для ПК и консолей.

В Highlands Fishing разработчики из Giants Software впервые вводят аквакультуру — теперь игроки смогут разводить рыбу и строить настоящие рыболовецкие фермы. Действие дополнения развернётся в живописном прибрежном городе Кинглайг, вдохновлённом шотландскими пейзажами: холмами, водоёмами и, конечно, богатой фауной.

Нас ждёт не только ловля лосося и радужной форели, но и выращивание нового вида сельхозкультуры — лука. В игру добавят 20 новых единиц техники как для суши, так и для воды, включая лодки и машины от четырёх новых брендов.

DLC входит в сезонный абонемент Season Pass Anno 1, позволяя сэкономить до 25% по сравнению с покупкой всех пакетов по отдельности. Кроме того, выйдет специальное издание Highlands Fishing Edition, включающее базовую игру и дополнение. Предзаказ стартует совсем скоро.

Грядёт рыбацкий сезон — и он обещает быть насыщенным.