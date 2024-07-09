Farming Simulator 25 получит механики, которые в предыдущих играх были доступны только через моды

Farming Simulator 25 открывает перед игроками мир современного сельского хозяйства, предлагая широкие возможности для создания и развития собственной фермерской империи.

Впервые в серии игроки смогут погрузиться в атмосферу восточноазиатского сельского хозяйства. Живописные рисовые поля, раскинувшиеся среди пышных ландшафтов, предлагают уникальный опыт ведения хозяйства в этом регионе. Наряду с этим, игра сохраняет классические локации: просторы Северной Америки с их бескрайними полями и идиллические пейзажи Центральной Европы с зелёными лугами, окружёнными прудами и реками. Каждый регион обладает своими особенностями, что влияет на стратегию ведения хозяйства и выбор культур.

Независимо от выбранного региона, игроки могут погрузиться в процесс создания и управления фермой как в одиночку, так и в кооперации с другими энтузиастами в многопользовательском режиме. Расширенный ассортимент сельскохозяйственных культур включает в себя более 20 видов растений, среди которых особое место занимают два новых сорта риса и шпинат, что открывает новые возможности для экспериментов с различными стратегиями выращивания.

Животноводство также не осталось без внимания разработчиков: теперь на фермах можно разводить буйволов и других новых животных, что не только добавляет реализма, но и расширяет экономические возможности игроков. Этот аспект игры органично дополняется внедрением новых производственных цепочек и построек, открывающих дополнительные пути для развития бизнеса и увеличения прибыли. Такое разнообразие позволяет создавать более сложные и разветвлённые экономические стратегии, делая игровой процесс ещё более многогранным.

Особое внимание в Farming Simulator 25 уделено технической стороне сельского хозяйства. Игра предлагает впечатляющий парк из более чем 400 единиц аутентичной сельскохозяйственной техники, инструментов и оборудования от 150 ведущих мировых производителей. Среди представленных брендов — такие гиганты индустрии, как Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland и Valtra. А ещё в игре появилась специализированная техника, характерная для азиатского региона.