Farming Simulator 25 получит механики, которые в предыдущих играх были доступны только через моды

Выставка FarmCon, проводимая в Германии, привлекла особое внимание поклонников симуляторов фермерского хозяйства в этом году благодаря анонсу Farming Simulator 25. Ожидания оправдались: разработчики из Giants Software раскрыли множество новых возможностей, которые появятся в новой части игры.
Мероприятие началось с трансляции, где разработчики продемонстрировали игру в действии. На протяжении почти 30 минут геймеры могли видеть фрагменты новой игры с улучшенным освещением, тенями, отражениями и механикой тумана на новой карте с климатом США.
Одной из новинок станут новые культуры, включая рис, который можно будет выращивать на затопленных полях. Саженцы будут выращиваться в теплицах, а для сбора урожая будут использоваться специальные машины.
На FarmCon посетители смогли испытать новые механики FS25, хотя официально материалы не были выложены в сеть. Благодаря утечкам и кадрам с мероприятия стало ясно, что Giants Software приготовила множество сюрпризов для своих фанатов.
В игре появится GPS, который ранее существовал только благодаря модификациям. Также будет внедрена механика деформации почвы и динамическая грязь на колесах транспортных средств, чего не было в предыдущих играх.
Giants Software сообщила, что игра будет включать более реалистичное поведение животных, которые будут реагировать на погодные изменения и качество корма. Появятся новые виды домашних животных, включая коз и уток.
Улучшенная система управления ресурсами и производственными цепочками позволит игрокам более точно контролировать процессы производства, транспортировки и продажи продукции.
Разработчики планируют выпускать обновления и дополнения после релиза, чтобы поддерживать интерес игроков и внедрять новые механики. Они также намерены тесно взаимодействовать с сообществом игроков для получения обратной связи и внесения изменений.
Farming Simulator 25 выйдет 12 ноября на PC и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.