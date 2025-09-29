ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Farming Simulator 25 12.11.2024
Симулятор, Песочница
8.4 685 оценок

Farming Simulator 25 получит рыбалку и собственные рыбные фермы - свежий трейлер демонстрирует новую карту

butcher69 butcher69

Серия Farming Simulator давно закрепилась как лидер среди симуляторов, и предстоящая Farming Simulator 25 лишь подтверждает этот статус. Однако у игры всегда оставался пробел — отсутствие полноценного рыболовства, о котором фанаты просили долгие годы.

Разработчики из Giants Software наконец прислушались к сообществу и готовят официальный режим рыбалки, больше не полагаясь на моддеров. Новинка выйдет в формате платного DLC 4 ноября 2025 года и будет доступна на всех платформах.

Дополнение предложит новую карту Highlands Fishing, вдохновлённую Шотландией. Здесь игроки смогут не только отправляться на рыбалку, но и открыть собственные рыбные фермы, чтобы развивать бизнес и получать дополнительный доход. Обещают полный спектр возможностей — от ловли рыбы до её разведения и управления хозяйством.

Farming Simulator 25 постепенно выходит на новый уровень, предлагая всё более комплексную и реалистичную симуляцию жизни фермера.

4
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
YAYOI TAKATSUKI

Кто просил ? Эти люди с вами в одной комнате ?

Беккер5443

Ооо рыбалка что то новенькое придумали 😨