Farming Simulator 25 порадует фанатов релизом на Nintendo Switch 2 в начале декабря

Серия Farming Simulator давно зарекомендовала себя как король жанра сельскохозяйственных симуляторов, объединяя миллионы игроков, которые находят удовольствие в размеренном труде и постепенном росте своего хозяйства. Теперь фанатов на портативных консолях ждёт новая глава: Farming Simulator 25: Signature Edition выйдет 9 декабря 2025 года на Nintendo Switch 2.

Разработчики из Giants Software подтвердили дату выхода и показали дебютный трейлер, где можно увидеть, как привычный игровой процесс будет выглядеть в портативном формате. Судя по кадрам, игра сохранит весь контент старших версий, предлагая полноценный опыт без компромиссов.

В Signature Edition игроки смогут управлять более чем 400 видами техники от 150 производителей, включая John Deere, Fendt, CLAAS, Kubota и New Holland. Особым событием стало партнёрство с Daimler Truck AG: в игру впервые добавят легендарные Mercedes-Benz Unimog и MB-trac, что несомненно порадует коллекционеров и поклонников классических машин.

Farming Simulator 25 продолжит развивать сильные стороны серии — реалистичную физику, продуманную экономику и внимание к деталям. Для поклонников фермерской жизни, будь то ветераны или новички, декабрь обещает стать настоящим праздником, когда они смогут взять свою ферму с собой куда угодно — благодаря мощности и гибкости новой Nintendo Switch 2.