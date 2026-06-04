Farming Simulator 25 усиливает реализм: Sky Agriculture Pack добавит новую физику и технику 30 июня

Симулятор фермерской жизни Farming Simulator 25 продолжает постепенно двигаться в сторону большей реалистичности. Новое дополнение Sky Agriculture Pack, которое выйдет 30 июня, выглядит как очередная попытка Giants Software приблизить виртуальное сельское хозяйство к настоящему — и, надо признать, шаги в этом направлении становятся всё заметнее.

В набор войдут 12 инструментов французского производителя Sky Agriculture, предназначенных для обработки почвы, посева и внесения удобрений. Однако главный акцент DLC сделан не столько на количестве техники, сколько на её поведении в игре. Разработчики обещают улучшенную физику: колёса будут более естественно реагировать на нагрузку и рельеф, механизмы — плавнее раскладываться, а грязь, накопленная во время работы, будет реалистично осыпаться при складывании оборудования.

На фоне предыдущих частей серии это выглядит как эволюционный, но важный апгрейд. Farming Simulator уже давно считается эталоном жанра, но именно такие мелкие физические детали чаще всего отделяют «игровую симуляцию» от ощущения настоящей техники.

В состав DLC также войдёт разнообразное оборудование — от борон HR 300 и HRW 6000.36 до сеялок и агрегатов серии Progress и Sonic. Всё это расширяет возможности подготовки почвы и посевных работ, что особенно оценят игроки, любящие более глубокое планирование фермерского цикла.

Sky Agriculture Pack уже доступен для предзаказа в Steam и других магазинах. И, судя по описанию, это одно из тех обновлений, которые не меняют игру радикально, но делают её ощутимо ближе к реальности — а для поклонников серии это, пожалуй, главное.