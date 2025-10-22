Farming Simulator 25 выходит на воду: первое DLC добавит лодки, лук и новую технику

Студия Giants Software объявила о скором выходе первого крупного дополнения для Farming Simulator 25. DLC под названием Highlands Fishing появится 4 ноября и станет самым масштабным расширением в истории франшизы. Разработчики обещают более 20 новых транспортных средств и инструментов, а также четырёх производителей, которых ранее не было в серии — Agri-Spread, Can-Am, GT Bunning и Monosem.

Главной особенностью дополнения станут лодки — впервые за всю историю Farming Simulator игроки смогут не только исследовать водные просторы, но и использовать грузовые суда для транспортировки ресурсов. В трейлере показаны как прогулочные катера, так и рабочие лодки, созданные специально для фермерских нужд. Теперь реки и озёра станут не просто декорацией, а частью производственного процесса.

Помимо водного транспорта, Highlands Fishing принесёт специализированную технику для выращивания и уборки лука, новые тракторы, опрыскиватели и прицепы. Среди представленных моделей — квадроцикл Can-Am Outlander Max XU, тракторы Deutz-Fahr 6230 TTV, JCB Fastrac 8000 Icon, лукоуборочный комбайн Grimme Varitron 470, а также грузовое судно Lizard Motors Cargo Vessel.

Giants Software продолжает активно развивать серию, добавляя в неё всё больше элементов симуляции и реализма. Highlands Fishing станет первым шагом к превращению Farming Simulator 25 не просто в фермерскую игру, а в полноценный мир сельскохозяйственной жизни — теперь и на воде.