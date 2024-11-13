На релизе Farming Simulator 25 привлекла более 125 тыс. игроков онлайн в Steam и стала самой популярной игрой в серии

Farming Simulator 25 вышла и стала неожиданным хитом в Steam. Последняя часть серии, созданная Giants Software, уже может похвастаться невероятными достижениями. Она занимает первое место среди наиболее часто покупаемых игр. Это привело к пику популярности в 126 761 игроку онлайн. Таким образом, в день премьеры игра побила рекорд Farming Simulator 22 (144 530 игроков) и стала самой популярной игрой в серии.

К сожалению, большая популярность имеет и большие последствия. Игра имеет неоднозначные оценки в Steam, что является результатом 1237 отзывов, из которых только 62% положительные. Фанаты жалуются на проблемы с оптимизацией, слабый искусственный интеллект и графические ошибки, такие как мерцающие текстуры. Также можно встретить критику по поводу слишком малого количества контента и отсутствия старых карт и машин, а также предположения о том, что игра находится на этапе, который не должен был дойти до аудитории.

Farming Simulator 25 доступна не только на ПК, но также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На консоли Sony игра принимается немного лучше. Из 203 отзывов в PlayStation Network 75% имеют пять звезд, а 12% — одну. В свою очередь, четыре и три звезды поставили 4% игроков, а две звезды – всего 3%. Это дает в среднем 4,27/5.