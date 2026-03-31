Не только Assassin's Creed: в японской школе начали использовать Farming Simulator 25 для обучения

Не только игры серии Assassin's Creed можно использовать для наглядного обучения учеников в школе, превращая консоль и геймпад в полноценную замену скучным учебникам и презентациям. Как оказалось, фермерский симулятор Farming Simulator 25 тоже отлично подходит для обучающего процесса.

Новая образовательная инициатива стартовала в Японии на базе Столичной сельскохозяйственной средней школы Носан, которая была основана еще в 1948 году и остается единственным аграрным учебным заведением на востоке Токио. Что примечательно, преподает этот необычный предмет не рядовой учитель информатики, а действующий доктор наук в области экономики сельского хозяйства.

Специалист лично оценил возможности симулятора и серьезно подошел к изучению проекта как образовательной платформы, хотя поначалу и сталкивался с насмешками со стороны коллег, спрашивавших:

Ты что, просто играешь на работе?

На самом деле Farming Simulator уже не впервые привлекает внимание специалистов аграрного сектора. Франшиза нередко выставляется на реальных сельскохозяйственных мероприятиях, поэтому появление игры в стенах профильного учебного заведения стало вполне логичным шагом.

Главная причина использования Farming Simulator 25 в учебной программе заключается в «сверхреалистичности» игры. Процесс здесь не ограничивается банальным нажатием пары кнопок для получения готовых культур. Студентам-игрокам приходится вникать в детали с самых основ: планировать бюджет для покупки земельных участков и специализированной техники (тракторов, комбайнов и сеялок), подбирать правильные виды семян и удобрений, обрабатывать почву и следить за календарем сбора урожая. Кроме того, игра охватывает экономические аспекты, такие как переработка выращенного сырья и его финальная реализация. По мнению преподавателя, виртуальная среда помогает подросткам понять реальный масштаб физического труда и экономики, на которых держится современное сельское хозяйство.