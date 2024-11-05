Новый трейлер Farming Simulator 25 представляет некоторые знаменитые бренды

Farming Simulator 25 включает в себя более 400 машин и предметов от более чем 150 ведущих международных брендов. Новый трейлер демонстрирует мощный выбор, такой как комбайн John Deere серии S700 мощностью до 625 л. с. или Case IH Steiger 715 Quadtrac с мощностью 778 лошадиных сил.

С акцентом на детали крупные планы в трейлере подчеркивают реалистичную оцифровку машин. Начиная с 12 ноября игроки могут выбирать из своих любимых брендов, таких как Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra и многих других.

Фирменные предметы не ограничиваются гаражом, их также можно найти в новых сараях для инструментов: ручные инструменты, такие как бензопилы разных марок, становятся отдельными предметами, которые можно хранить и делиться ими с другими игроками в кооперативном многопользовательском режиме. Фермерам также нужно будет запастись материалами для упаковки тюков, поскольку они закончатся. Также доступны стрейч-пленка или сетка от таких брендов, как Rani Plast, John Deere или Fendt, даже в разных цветах.

Помимо эксплуатации тракторов, комбайнов и различных инструментов на полях, виртуальные фермеры могут решить, как извлечь больше пользы из собранного урожая. Появляются новые производственные цепочки и продукты, что добавляет больше разнообразия логистическому аспекту Farming Simulator 25.

Открывается новый цементный завод, поскольку для крупных строительных проектов требуется цемент. В меньшем масштабе фермерские рынки требуют разнообразной продукции, многие из которой выращиваются в теплицах, например, зеленый лук, чеснок или перец чили. Только при наличии поставщиков многие магазины в Хутан Пантай откроются, чтобы продавать все товары, которые привозят игроки.

Farming Simulator 25 выйдет 12 ноября для ПК, Mac, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.