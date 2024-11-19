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Farming Simulator 25 12.11.2024
Симулятор, Песочница
8.1 94 оценки

Продажи симулятора фермерства Farming Simulator 25 уже достигли 2 миллионов копий

monk70
Новости

Издатель и разработчик GIANTS Software сообщил о самом успешном запуске в истории серии с Farming Simulator 25. Сельскохозяйственный симулятор был запущен 12 ноября для ПК, Mac, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

По сравнению со своей предшественницей в 2021 году, Farming Simulator 25 показала значительный рост в первую неделю релиза: с двумя миллионами проданных копий по всему миру, она превзошла предыдущий рекорд в 1,5 миллиона копий Farming Simulator 22 за тот же период более чем на 30%.

В день запуска Farming Simulator 25 превзошла другие новые релизы в чарте «Лучшие продаваемые» Steam, с более чем 125 000 виртуальных фермеров, играющих одновременно, обрабатывающих поля в одиночку или совместно в многопользовательском режиме. Это число подскочило до 135 000 в первые выходные.

На релизе Farming Simulator 25 привлекла более 125 тыс. игроков онлайн в Steam и стала самой популярной игрой в серии

Включая другие основные игры серии, GIANTS Software также сообщает о более чем 40 миллионах проданных копий Farming Simulator по всему миру

Farming Simulator 25 уже доступна для ПК, Mac, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Крутяк. Хотя казалось бы - игра, скука смертная, пашешь, сеешь да жнёшь, обновляешь трактора, но, что-то в этом есть... Магия вне Хогавартса прямо. // Константин Мульганов

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Пользователь ВКонтакте

Ну что в этом есть? Или это как сериал Ассасин Крид и очередная фифа - тупо наркота, на которую подсаживаешся? 😄 // Александр Владимирович

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Что-то типа медитации. Аля - евро трак симулятор, но для дачников. :) // Константин Мульганов

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