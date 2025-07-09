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Farming Simulator 25 12.11.2024
Симулятор, Песочница
8.4 580 оценок

Прощай, прыгающий трактор: Farming Simulator 25 стал реалистичнее после патча

butcher69 butcher69

Farming Simulator 25 получил крупное обновление, которое решает одну из самых раздражающих проблем, тревоживших фермеров с самого релиза. Студия Giants Software наконец-то исправила неестественное поведение техники при движении по скошенной траве и стерне — теперь транспорт больше не «прыгает» на каждом куске сена, как на кочках.

До выхода патча тракторы и другая техника воспринимали скошенные участки как твердые препятствия, вызывая дерганые анимации и ломая погружение в игровой процесс. Сообщество не раз поднимало этот вопрос, и вот теперь, в версии 1.10.0.0, физика поведения колёс стала заметно реалистичнее: машины мягко сминают траву, а проезд по полю ощущается гораздо естественнее.

Ещё одно важное улучшение касается влаги на технике. Ранее она зависела от времени в реальной жизни, теперь же — от внутриигрового. Это особенно важно для тех, кто предпочитает ускоренный ход времени: после дождя машины теперь сохнут быстрее, добавляя реализма и гибкости геймплею.

Кроме исправлений, обновление привнесло и новую технику. В игру добавлены:

— роликовые прессы Fendt Rotana 160 V Combi и Massey Ferguson RB 4160V Protec;

— телескопический погрузчик JCB Series 547-70 AGRI PRO;

— культиватор Pöttinger Terradisc 10001T;

— дисковая борона Unia ARES XL.

Полный список изменений доступен на официальном сайте игры. Farming Simulator 25 продолжает развиваться и приближаться к идеалу виртуального фермерства.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Egik81

До выхода патча тракторы и другая техника воспринимали скошенные участки как твердые препятствия, вызывая дерганые анимации и ломая погружение в игровой процесс. Сообщество не раз поднимало этот вопрос, и вот теперь, в версии 1.10.0.0, физика поведения колёс стала заметно реалистичнее: машины мягко сминают траву, а проезд по полю ощущается гораздо естественнее.

Что за бред. Вот интересно они хотя бы были на реальных полях. Скошенные участки и так должны быть твёрдыми препятствиями, ибо комбайн не полностью с корнем скашивает и оставляет часть стебля. И тот, кто был в поле, скошенном это знают. Да и трава, подмятая тоже имеет свою твёрдость, а не становится жидкой. Так же и на скошенном поле. Твёрдость должна оставаться, но в меньшей степени. Плюс должна, зависит от тяжести техники и давление в покрышках. А, следовательно, насколько техника будет подпрыгивать. Это как, например, в симуляторе поезда. Например, когда рельс влажный или нет. Торможение и ускорения совершенно разные. И если получить буксование на сухом рельсе это нужно умудрится, то на влажном без особых проблем.

3
нитгитлистер

ты забыл добавить что поле ни когда не бывает идеально ровным. хотят реалистичность бусть добавят бугорки и ямки))

1
pyw

Комбайн весит бельше 10 тонн, он сминаем все валки не ощущая их ты че. Тем более скошенную культуру

2
KitschSkeletor

Дорогой мой ) ты едешь на колесах r30 там если будет человек ) ты по нему проедешь как по жиле. ты на камазе грузовом прокатись едет как классика все ямки глотает так что просто в шоке сидишь )

2
MORDORR
'' Прощай, прыгающий трактор ''

С новым патчем он таки пошёл на взлёт?

Бабин Син

А наймитов починили? пока ощущения что играешь в симулятор няньки дебилов.