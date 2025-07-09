Прощай, прыгающий трактор: Farming Simulator 25 стал реалистичнее после патча

Farming Simulator 25 получил крупное обновление, которое решает одну из самых раздражающих проблем, тревоживших фермеров с самого релиза. Студия Giants Software наконец-то исправила неестественное поведение техники при движении по скошенной траве и стерне — теперь транспорт больше не «прыгает» на каждом куске сена, как на кочках.

До выхода патча тракторы и другая техника воспринимали скошенные участки как твердые препятствия, вызывая дерганые анимации и ломая погружение в игровой процесс. Сообщество не раз поднимало этот вопрос, и вот теперь, в версии 1.10.0.0, физика поведения колёс стала заметно реалистичнее: машины мягко сминают траву, а проезд по полю ощущается гораздо естественнее.

Ещё одно важное улучшение касается влаги на технике. Ранее она зависела от времени в реальной жизни, теперь же — от внутриигрового. Это особенно важно для тех, кто предпочитает ускоренный ход времени: после дождя машины теперь сохнут быстрее, добавляя реализма и гибкости геймплею.

Кроме исправлений, обновление привнесло и новую технику. В игру добавлены:

— роликовые прессы Fendt Rotana 160 V Combi и Massey Ferguson RB 4160V Protec;

— телескопический погрузчик JCB Series 547-70 AGRI PRO;

— культиватор Pöttinger Terradisc 10001T;

— дисковая борона Unia ARES XL.

Полный список изменений доступен на официальном сайте игры. Farming Simulator 25 продолжает развиваться и приближаться к идеалу виртуального фермерства.