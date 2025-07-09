Прощай, прыгающий трактор: Farming Simulator 25 стал реалистичнее после патча

Farming Simulator 25 получил крупное обновление, которое решает одну из самых раздражающих проблем, тревоживших фермеров с самого релиза. Студия Giants Software наконец-то исправила неестественное поведение техники при движении по скошенной траве и стерне — теперь транспорт больше не «прыгает» на каждом куске сена, как на кочках.
До выхода патча тракторы и другая техника воспринимали скошенные участки как твердые препятствия, вызывая дерганые анимации и ломая погружение в игровой процесс. Сообщество не раз поднимало этот вопрос, и вот теперь, в версии 1.10.0.0, физика поведения колёс стала заметно реалистичнее: машины мягко сминают траву, а проезд по полю ощущается гораздо естественнее.
Ещё одно важное улучшение касается влаги на технике. Ранее она зависела от времени в реальной жизни, теперь же — от внутриигрового. Это особенно важно для тех, кто предпочитает ускоренный ход времени: после дождя машины теперь сохнут быстрее, добавляя реализма и гибкости геймплею.
Кроме исправлений, обновление привнесло и новую технику. В игру добавлены:
— роликовые прессы Fendt Rotana 160 V Combi и Massey Ferguson RB 4160V Protec;
— телескопический погрузчик JCB Series 547-70 AGRI PRO;
— культиватор Pöttinger Terradisc 10001T;
— дисковая борона Unia ARES XL.
Полный список изменений доступен на официальном сайте игры. Farming Simulator 25 продолжает развиваться и приближаться к идеалу виртуального фермерства.
До выхода патча тракторы и другая техника воспринимали скошенные участки как твердые препятствия, вызывая дерганые анимации и ломая погружение в игровой процесс. Сообщество не раз поднимало этот вопрос, и вот теперь, в версии 1.10.0.0, физика поведения колёс стала заметно реалистичнее: машины мягко сминают траву, а проезд по полю ощущается гораздо естественнее.
Что за бред. Вот интересно они хотя бы были на реальных полях. Скошенные участки и так должны быть твёрдыми препятствиями, ибо комбайн не полностью с корнем скашивает и оставляет часть стебля. И тот, кто был в поле, скошенном это знают. Да и трава, подмятая тоже имеет свою твёрдость, а не становится жидкой. Так же и на скошенном поле. Твёрдость должна оставаться, но в меньшей степени. Плюс должна, зависит от тяжести техники и давление в покрышках. А, следовательно, насколько техника будет подпрыгивать. Это как, например, в симуляторе поезда. Например, когда рельс влажный или нет. Торможение и ускорения совершенно разные. И если получить буксование на сухом рельсе это нужно умудрится, то на влажном без особых проблем.
ты забыл добавить что поле ни когда не бывает идеально ровным. хотят реалистичность бусть добавят бугорки и ямки))
Комбайн весит бельше 10 тонн, он сминаем все валки не ощущая их ты че. Тем более скошенную культуру
Дорогой мой ) ты едешь на колесах r30 там если будет человек ) ты по нему проедешь как по жиле. ты на камазе грузовом прокатись едет как классика все ямки глотает так что просто в шоке сидишь )
С новым патчем он таки пошёл на взлёт?
А наймитов починили? пока ощущения что играешь в симулятор няньки дебилов.