Состоялся релиз нового симулятора фермерства Farming Simulator 25

Сегодня вышла Farming Simulator 25 от студии Giants Software, знаменующая собой новейшую часть популярной серии фермерских симуляторов, для ПК в Steam и Epic Games Store, Xbox Series Х/S и PlayStation 5.

Благодаря большему разнообразию, возможностям и трудностям Farming Simulator 25 позволяет игрокам экспериментировать, учиться и расти. Повышенная доступность за счет улучшенных пользовательских интерфейсов, информации и обучения неигровых персонажей делает семейную серию еще более гостеприимной для новичков. Новый помощник рулевого управления на основе GPS, а также переработанные и улучшенные работники ИИ обеспечивают дополнительную помощь и автоматизацию на загруженных полях.

Независимо от того, сосредоточены ли вы на земледелии, животноводстве или лесном хозяйстве, мечта о фермерстве может быть достигнута с помощью небольшой фермы и нескольких прекрасных фермерских магазинов для продажи товаров или путем превращения ее в империю: с производственными цепочками, фабриками, строительными проектами и даже общественными памятниками, такими как храмовые территории или музей элеватора, обеспечивая долгосрочные цели и бесконечные мероприятия для амбиций фермера.

С тремя средами в Северной Америке, Европе и Восточной Азии, 25 полевыми культурами, а также множеством тепличных культур и деревьев и несколькими видами животных каждый фермер может выбрать свою отправную точку — в одиночку или в кооперативном многопользовательском режиме. Любители машин наслаждаются более чем 400 аутентичными машинами от более чем 150 ведущих международных брендов, таких как Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland и Valtra. Другие новые функции включают деформацию почвы, погодные явления и общие улучшения графики и физики.