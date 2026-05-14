В Farming Simulator: Signature Edition на Switch 2 появилась поддержка ModHub

Разработчики из Giants Software официально запустили платформу ModHub для Farming Simulator: Signature Edition на Nintendo Switch 2. Прямо из главного меню игры пользователи могут мгновенно и абсолютно бесплатно скачать более 4 000 различных модификаций. В этот список входят новые карты (включая классические локации от самих разработчиков), спецтехника, легковые машины и грузовики для расширения автопарка.

По устоявшейся традиции Giants Software, весь пользовательский контент проходит строгий отбор. Моды проверяются не только автоматическими алгоритмами, но и вручную тестируются сотрудниками студии. Для версии Signature Edition на Nintendo Switch 2 команда внедрила дополнительный этап проверок. Это сделано для того, чтобы гарантировать стабильную производительность и оптимизацию каждого мода на новой консоли.

«Мы очень рады масштабировать ModHub на Nintendo Switch 2 и привлечь еще больше игроков», — отметил Марсель Ренке, специалист Giants Software по развитию платформ с пользовательским контентом. — «Это важная веха для нашего сообщества, ведь теперь фанаты могут впервые запустить сторонние модификации для Farming Simulator на платформе Nintendo».

Farming Simulator: Signature Edition уже доступна на Nintendo Switch 2 в цифровом формате eShop и на картриджах.