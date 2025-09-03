В обновлении 1.11 для Farming Simulator 25 добавлены 18 транспортных средств и технология DLSS Frame Generation

Компания Giants Software выпустила третье бесплатное обновление для Farming Simulator 25, добавив в игру 18 новых транспортных средств, а также поддержку DLSS Frame Generation. Это включает в себя поддержку DLSS Frame Generation для GeForce RTX 40-й серии (и новее) и поддержку DLSS Multi Frame Generation для RTX 50-й серии. В этом обновлении также улучшена «общая производительность и стабильность».
Благодаря технологии DLSS Frame Generation пользователи новых видеокарт GeForce RTX могут наслаждаться более плавным игровым процессом. Сгенерированные искусственным интеллектом кадры могут вставляться между реальными кадрами, что позволяет играть в Farming Simulator 25 со значительно более высокой частотой кадров. Это отличная новость для пользователей дисплеев с высокой частотой обновления.
Серия Farming Simulator стала своеобразным примером для подражания в области технологий апскейлинга и генерации кадров. Farming Simulator 25 уже поддерживает технологию AMD FSR 3. Серия также регулярно получает обновления, которые улучшают результаты апскейлинга. Однако в Farming Simulator 25 по-прежнему отсутствует поддержка нового апскейлера AMD FSR 4.
Благодаря обновлению 1.11 в Farming Simulator 25 теперь доступны следующие транспортные средства:
- Fliegl Vario Chassis V2
- KRONE GX AgriLiner 520
- LEMKEN Juwel 6 M V
- STREUMASTER FW 212 TD PROFI
- Berthoud Vantage 4300
- HORSCH Avatar 12.25 SD
- SchwarzmÃ¼ller Timber Trailer
- Lizard Shipping Container
- AGI Batco BCXÂ³ 1549 – 2022 модельный год
- AGI STORM FX Seed Treater
- AGI Westfield MKX 13-94 – 2022 модельный год
- AGI Westfield STXÂ² 10-51
- AGI Westfield UTX 44
- AGI Flat Bottom Bin + NECO Dryer
- AGI SENTINEL Garage
- AGI Westeel Flat Bottom Bin
- AGI Westeel Hopper Bin
- AGI Westfield Smoothwall Bin
интересно, игру кто-то прошёл до конца?
Я почти дошёл