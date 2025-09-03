ЧАТ ИГРЫ
Farming Simulator 25 12.11.2024
Симулятор, Песочница
8.5 653 оценки

В обновлении 1.11 для Farming Simulator 25 добавлены 18 транспортных средств и технология DLSS Frame Generation

KoRnEr KoRnEr

Компания Giants Software выпустила третье бесплатное обновление для Farming Simulator 25, добавив в игру 18 новых транспортных средств, а также поддержку DLSS Frame Generation. Это включает в себя поддержку DLSS Frame Generation для GeForce RTX 40-й серии (и новее) и поддержку DLSS Multi Frame Generation для RTX 50-й серии. В этом обновлении также улучшена «общая производительность и стабильность».

Благодаря технологии DLSS Frame Generation пользователи новых видеокарт GeForce RTX могут наслаждаться более плавным игровым процессом. Сгенерированные искусственным интеллектом кадры могут вставляться между реальными кадрами, что позволяет играть в Farming Simulator 25 со значительно более высокой частотой кадров. Это отличная новость для пользователей дисплеев с высокой частотой обновления.

Серия Farming Simulator стала своеобразным примером для подражания в области технологий апскейлинга и генерации кадров. Farming Simulator 25 уже поддерживает технологию AMD FSR 3. Серия также регулярно получает обновления, которые улучшают результаты апскейлинга. Однако в Farming Simulator 25 по-прежнему отсутствует поддержка нового апскейлера AMD FSR 4.

Благодаря обновлению 1.11 в Farming Simulator 25 теперь доступны следующие транспортные средства:

  • Fliegl Vario Chassis V2
  • KRONE GX AgriLiner 520
  • LEMKEN Juwel 6 M V
  • STREUMASTER FW 212 TD PROFI
  • Berthoud Vantage 4300
  • HORSCH Avatar 12.25 SD
  • SchwarzmÃ¼ller Timber Trailer
  • Lizard Shipping Container
  • AGI Batco BCXÂ³ 1549 – 2022 модельный год
  • AGI STORM FX Seed Treater
  • AGI Westfield MKX 13-94 – 2022 модельный год
  • AGI Westfield STXÂ² 10-51
  • AGI Westfield UTX 44
  • AGI Flat Bottom Bin + NECO Dryer
  • AGI SENTINEL Garage
  • AGI Westeel Flat Bottom Bin
  • AGI Westeel Hopper Bin
  • AGI Westfield Smoothwall Bin
