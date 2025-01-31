Полное погружение в фермерскую жизнь: представлен Farming Simulator VR

Компания Giants Software объявила о разработке Farming Simulator VR — первой игры серии с поддержкой виртуальной реальности. Релиз запланирован на 28 февраля 2025 года.

В свежем трейлере показано, как привычный игровой процесс переносится в VR: от ремонта и чистки сельскохозяйственной техники до сбора урожая и продажи продукции. Игрокам предстоит ухаживать за посевами, управлять тракторами и комбайнами, заправлять технику и даже работать в теплицах, выращивая овощи.

Как и в основной серии, в игре будут представлены лицензированные бренды, включая Case IH, John Deere, Fendt и другие. Разработчики обещают «совершенно новый» фермерский опыт.