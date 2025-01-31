Полное погружение в фермерскую жизнь: представлен Farming Simulator VR

Компания Giants Software объявила о разработке Farming Simulator VR — первой игры серии с поддержкой виртуальной реальности. Релиз запланирован на 28 февраля 2025 года.
В свежем трейлере показано, как привычный игровой процесс переносится в VR: от ремонта и чистки сельскохозяйственной техники до сбора урожая и продажи продукции. Игрокам предстоит ухаживать за посевами, управлять тракторами и комбайнами, заправлять технику и даже работать в теплицах, выращивая овощи.
Как и в основной серии, в игре будут представлены лицензированные бренды, включая Case IH, John Deere, Fendt и другие. Разработчики обещают «совершенно новый» фермерский опыт.
блин, нууууу если подобные игры помогут кому то заинтересоваться и внезапно найти свое призвание в каком либо деле, то это классно, но блин, с другой стороны я вырос в деревне, у нас было фермерское хозяйство, плюс пасека еще и все такое, и когда сморишь на такие игры, то любой процесс в них конечно выглядит довольно забавным в своей утрированности)
Но вообще кстати, человеку интересующемуся рекомендовал бы просто посадить дома что нибудь в горшок/мешок и повыращивать, это тоже интересно и не сложно, главное с наскоку не переусердствовать с количеством, тем более сейчас выведено много культур предназначенных для этого.
А если хочется заморочиться, то можно сделать гидропонику или аэропонику и стричь салатик и помидорчики с огурчиками на балконе в комфорте и без возни с поливом и грунтом
поэтому у тебя ник-огурец?..)
Как на работу ходить)
лучше у падика че посадите - больше пользы , фермеры хреновы
Графика капец просто. Понятное дело, что VR очень сильно нагружает ПК, но я так понимаю это сделано чтобы игру можно было запускать в портативе?
А вообще прикольно, я бы точно поиграл (если бы был VR). Точно бы занимался ремонтом и чисткой) в коопе точно будет супер.
'' Графика капец просто ''
Это '' Giants Engine 10 ''. Он по виду сильно смахивает на осточертевший халявный '' Unity '' - нынче очень популярный у полуподвальных делателей. Этот хоть и чуточку посимпатичнее - но тоже дохлый и ничего путного из него не выжать. Те же яйца только в профиль... То что представлено - его максимум. Мораль; хотите играйте а хотите нет.
PS ; С таким графоном в VR инсульт трахнет.
Игра не выходит на ПК только автономно на квесты
Проглядел, спасибо за уточнение.
Раньше люди работали,получая деньги.Теперь платят деньги,чтоб поиграть в работу.Мир перевернулся)
Зачем покупать дорогие очки.....вон выезжай за город 100км и спокойно погружайся в любом из колхозов вот и будет реал игра..даже дешевле по деньгам..
Приходишь такой домой после трудового дня за комбайном и решаешь отдохнуть за игрой, берешь пиво, одеваешь vr очки и запускаешь Farming Simulator.